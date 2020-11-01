قبل العرض.. سينرجي تطرح تتر مسلسل مي عز الدين "خيط حرير" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

طرحت شركة "سينرجي" تتر مسلسل النجمة مي عز الدين "خيط حرير"، وذلك قبل عرضه على قناة on، بداية من غد الاثنين، في الساعة 7:45 مساء، والتتر من غناء مي مصطفى وكلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، وتنطلق أولى حلقاته غداً الاثنين في تمام الساعة 7.45 على قناة ON، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً و3 عصراً.

ويشارك في بطولة "خيط حرير" بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيقولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.