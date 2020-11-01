ياسمين صبري على متن طائرة خاصة والجمهور يتهمها بتقليد "جورجينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها من داخل طائرة خاصة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

انهالت التعليقات من الجمهور الذي انقسم حول الصورة، إذ وصفها البعض بالجميلة، واتهمها عدد من الجمهور بتقليد جورجينا زوجة لاعب كرة القدم كرستيانو رونالدو.

وجاءت التعليقات كالتالي:"جورجينا بالطعمية، هي أحسن من جورجينا، مين بيقلد جورجينا ناو، وغيرها من التعليقات التي تربط بينها وبين زوجة لاعب الكرة العالمي.

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.