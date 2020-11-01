فيديو| جنا عمرو دياب تحتفل بالهالوين على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت جنا عمرو دياب بعيد الهالوين بطريقة غريبة. نشرت جانا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بمكياج من اللون الأسود. علقت جانا على الفيديو :"لم التقط صورًا فهذا كل ما لدي". جنا هي ابنة النجم عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، التي تزوجها بعد سنوات من انفصاله عن الفنانة شيرين رضا.

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