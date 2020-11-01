أكرم فريد يهنئ دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المخرج أكرم فريد، الفنانة دنيا عبد العزيز بعيد ميلادها، الموافق اليوم 1 نوفمبر.

ونشر "فريد" صورة لدنيا من أحد أفلامها، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل سنة وإنت طيبة يا دودو، طول عمري بشوفك كده البنوتة الصغيرة الموهوبة".

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وتابع: "حتى بعد ما بقينا زملاء في دفعة واحدة في معهد السينما كنت برضه بشوفك برضه البنت الصغننة الموهوبة المجتهدة، وكنت بشوفك بنوتي القمر الشقية اللي لما بتضحك الدنيا كلها بتضحك معاها".

وأضاف: "عارف إنه عيد ميلاد صعب عليكي جدا ربنا يصبرك وإن شاء الله اللي جاي أحسن، كل سنه وانتي دودو الصغنن الجميل".

ومن ناحية أخرى شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، من تأليف وإخراج محمد سامي.