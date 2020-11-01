تراند اليوم : اصالة تصدم جمهورها بقرار نهائي عن الزواج

صدمت النجمة السورية، أصالة نصري، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانها أنها لن تتزوج مرة أخرى، وذلك بعد مرور أشهر على انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، الذي قضت معه نحو 14 عاما.

وقالت أصالة (51) سنة، في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعالياته الجمعة الماضية الـ 30 من أكتوبر، " قرار نهائي لا رجعة فيه، لن أتزوج مرة أخرى".

وأضافت المطربة السورية التي سبق لها وأن خاضت تجربة الزواج مرتين، الأولى من أيمن الذهبي والتي انتهت في العام 2005، والثانية من طارق العريان والتي انتهت في يناير 2020، "الظاهر أن هذا المشروع ما فلحت فيه".

وذكرت أصالة "عندي 4 ولاد (شام وخالد الذهبي، آدم وعلي العريان) وعندي أصحاب وشغل كتير عندي اللي بيلهيني لآخر العمر".

وعن تأثير أزمتها مع زوجها السابق (طارق العريان) على ثقتها بكل الرجال، أكدت الفنانة الفائزة بجائزة أفضل مطربة عربية "الموريكس دور" أعوام (2006، 2007، 2015) أنها لم تؤثر على علاقتها بالرجال على الإطلاق.

وقالت "لم أفقد الثقة في الرجل.. ليس لدى مشكلة مع الرجل، فأغلب أصدقائي من الرجال وأحترمهم، وأكثر شخص يستأثر بحبي واحترامي رجل وهو أبي، وبحب الرجل صديق وأخ ويمكن أقرب من الست".