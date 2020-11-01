شاهد بالفيديو والصور: باري نيلسون أول من قدم شخصية العميل جيمس بوند

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 نوفمبر 2020 07:46 مساءً - مع وفاة النجم العالمي شون كونري، راجت معلومة غير صحيحة حول كونه أول من جسد شخصية جيمس بوند، والصحيح أنه أشهر من قدمها وجعلها سلسلة أفلام ناجحة تجاريا في السينما الأمريكية، ولكن سبقه لتجسيد الشخصية الخيالية، النجم الأمريكي باري نيلسون، الذي قدم النسخة الأولى من فيلم كازينو رويال عام 1954.
باري نيلسون Barry Nelson، كان الاختيار الأول لنقل شخصية عميل المخابرات البريطانية جيمس بوند أو OO7 من روايات إيان فلمنغ Ian Fleming المكتوبة، إلى الشاشة الفضية، وتم اختيار الرواية الأولى كازينو رويال Casino Royale الصادرة ورقيا عام 1953، لتحويلها إلى فيلم سينمائي عام 1954، من إنتاج CBS الأمريكية، وتم تصنيف الفيلم لاحقا كفيلم تلفزيوني بسبب عرضه أولا عبر شاشة التلفزيون، وانخفاض مدة العرض لساعة واحدة فقط.
سلسلة أفلام جيمس بوند انتقلت حقوق تحويلها إلى أفلام سينمائية إلى إي أو إن برودكشنز EON Productions، التي استبعدت ذكر اسم باري نيلسون من أجل تقديم النجم شون كونري Sean Connery عام 1962 ليصبح أول بطل لسلسلة أفلامها Dr. No، ومن بعده تم اختيار جورج لازينبي George Lazenby عام 1969 وقدم بطولة فيلم On Her Majesty's Secret Service، ثم استعانت مجددا بكونري ليقدم بطولة فيلم Diamonds Are Forever عام 1971.
واختارت من بعده روجر مور Roger Moore الذي جسد الشخصية في الفترة من 1973–1985، ولكن شون كونر عاد مجددا وقدم شخصية بوند للمرة الأخيرة عام 1983، وانتقلت بعدها الشخصية إلى النجم تيموثي دالتون Timothy Daltonالذي لم يستمر طويلا، ليتولى بعدها النجم بيرس بروسنان Pierce Brosnan مهمة بطولة أفلام العميل السري OO7، وأصبح ثاني أهم نجم قدم سلسلة الأفلام الشهيرة، وانتقلت المهمة بعده إلى النجم دانييل كريغ Daniel Craig منذ عام 2006 حتى اليوم.
وحرصت شركة إي أو إن برودكشنز EON Productions، على إعادة تقديم فيلم كازينو رويال Casino Royale، من بطولة نجم السلسة الحالي دانيال كريغ، ولم تعترف بنسخة الفيلم الثاني للنجم البريطاني ديفيد نيفن David Niven الذي حمل نفس الاسم وعرض للمرة الأولى عام 1967.
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