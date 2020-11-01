فيديو.. كارول سماحة في كواليس أحدث أعمالها الغنائية

نشرت الفنانة كارول سماحة، مقطع من داخل ستوديو التسجيل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ضم الفيديو إعلان كارول عن أحدث اعمالها الغنائية، وعلقت قائلة:"جلسة تسجيل"، وعبر متابعيها عن شوقهم لأغنيتها الجديدة، وذلك عبر التعليقات. متابعيها عن شوقهم لأغنيتها الجديدة، وذلك عبر التعليقات. اقرأ أيضاً..كارول سماحة تعلن اسم أغنيتها الجديدة يذكر أن كارول قد طرحت مؤخراً كليب أغنية Bon Advertisements Voyage، وذلك خلال شهر مايو المضي وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية. Voyage، وذلك خلال شهر مايو المضي وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارول فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية. https://www.instagram.com/p/CHDSz8_DyUj/?utm_source=ig_web_copy_link

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