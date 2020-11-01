فيديو.. كارول سماحة في كواليس أحدث أعمالها الغنائية

نشرت الفنانة كارول سماحة، مقطع من داخل ستوديو التسجيل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ضم الفيديو إعلان كارول عن أحدث اعمالها الغنائية، وعلقت قائلة:"جلسة تسجيل"، وعبرمتابعيها عن شوقهم لأغنيتها الجديدة، وذلك عبر التعليقات.
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يذكر أن كارول قد طرحت مؤخراً كليب أغنية Bon
https://www.instagram.com/p/CHDSz8_DyUj/?utm_source=ig_web_copy_link
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