"صور.. يسرا في كواليس برنامج"السيرة

شاركت الفنانة يسرا متابعيها مجموعة صور لها من كواليس برنامج"السيرة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"يسرا" صور لها من الكواليس، وعلقت عليهم قائلة:"خلف الكواليس أثناء الاستعداد لبرنامج السيرة، مع صديقي العزيزة وفاء الكيلاني"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن برنامج"السيرة"، تقدمه الإعلامية

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وفاء الكيلاني، والذي يعرض أسبوعياً في الحادية عشر مساءً، على قناة DMC .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "خيانة عهد"، الذي خاضت به الموسم الرمضاني السابق، من تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة كل من يسرا، تيام قمر، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري،

حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، بالإضافة الى فيلم "صاحب المقام"، والذي عرض أخيرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، من بطولة آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، بيومي فؤاد، عمر حسن، هالة فاخر، فريدة سيف النصر، محمود عبد المغني، والذي تدور أحداثه حول يحيى يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاد عليه الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى روح.