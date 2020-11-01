تعرف على سعر سيارة محمد رمضان الجديدة

شارك النجم محمد رمضان جمهوره صورة سيارته الجديدة رولز رويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ، التي قام بشرائها أمس، السبت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "رمضان" خلال الصورة يقف أمام السيارة وظهر ان اللوحة تحمل رقم مميز وهو 1111، ما يعبر عن نمبر وان،

يشار إلى أن سعر سيارة "رمضان" رولز رويس كولينان 382,000 ألف دولار، وهو ما يعادل 5,730,000 جنيه مصري.

Advertisements

يذكر ان أخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وشاركه البطولة كل من نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا،

نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجدنفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.