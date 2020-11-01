محمد ثروت لـ طارق الإبياري: حبيبي

شارك الفنان محمد ثروت متابعيه مجموعة صور له من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر"ثروت" من خلال الصور برفقة الفنان طارقالإبياري، وعلق عليهم قائلاً:"طارق الإبياري حبيبي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الموافق 23 من أكتوبر، وقد
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مسرحية"علاء الدين"، التي تعرض حالياً على مسرح "كايرو شو"، بطولة أحمد عز، تارا عماد، كريم عفيفي، هشام إسماعيل، من تأليف حسن المهدي ومحمد جلال، وإخراج مجدي الهواري.
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