شاهد.. محمد يسري على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

شارك الفنان محمد يسري متابعيه مجموعة صور له من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
ونشر "يسري" صور له من الحفل، وعلق عليهمقائلاً: "المزيد من مهرجان الجونة السينمائي، على السجادة الحمراء"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الموافق 23 من أكتوبر، وقد انتهت
الجدير الذكر أن آخر أعمال محمد يسري الجزء الخامس من مسلسل"حكايات بنات"، الذي يت عرضه حالياً على قناة on، بطولة هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.
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