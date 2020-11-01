تستقبل دار الأوبرا المصرية، الليلة، الحفل الافتتاحي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29، وذلك على مسرح النافورة المفتوح .
يقام الحفل مساء اليوم، الذي يضم عدد كبير من نجوم الأوبرا، أبرزهم"نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم"،ويتضمن تكريم عمالقة الفن "محمد سلطان، حلمي بكر، جمال سلامة"، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساء.
تبدأ فعاليات مهرجان الموسيقى العربية نساء اليوم ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي، أبرزهم "مدحت صالح، خالدسليم، عاصي الحلاني، صابر الرباعي"، ومجموعة غنائية مميزة من أصوات الأوبرا، وتستمر فعالياته على مدار 10 أيام متتالية على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة ( معهد الموسيقى العربية، الجمهورية ،النافورة، الصغير"، بالإضافة إلى أوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلاً غنائياً موسيقياً بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة..الحفل الافتتاحي لمهرجان الموسيقى العربية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.