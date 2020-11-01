الليلة..الحفل الافتتاحي لمهرجان الموسيقى العربية 2020

تستقبل دار الأوبرا المصرية، الليلة، الحفل الافتتاحي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29، وذلك على مسرح النافورة المفتوح .

يقام الحفل مساء اليوم، الذي يضم عدد كبير من نجوم الأوبرا، أبرزهم"نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم"،

ويتضمن تكريم عمالقة الفن "محمد سلطان، حلمي بكر، جمال سلامة"، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساء.

تبدأ فعاليات مهرجان الموسيقى العربية نساء اليوم ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي، أبرزهم "مدحت صالح، خالد

سليم، عاصي الحلاني، صابر الرباعي"، ومجموعة غنائية مميزة من أصوات الأوبرا، وتستمر فعالياته على مدار 10 أيام متتالية على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة ( معهد الموسيقى العربية، الجمهورية ،النافورة، الصغير"، بالإضافة إلى أوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلاً غنائياً موسيقياً بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس.