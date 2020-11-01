كريم عفيفي يحتفل بالهالويين برفقة علي ربيع

احتفل الفنان كريم عفيفي بـ عيد الهالويين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"كريم" صورة له برفقة الفنان علي ربيع من إحدى مسرحياتهم، وعلق عليها قائلاً:"أقوى مشهد رعب في التاريخ، عيد الهالويين"، وتفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي مسرحية"علاء الدين"، التي تعرض حالياً على مسرح "كايرو شو"، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، من تأليف حسن المهدي ومحمد جلال، وإخراج مجدي الهواري.