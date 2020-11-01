تراند اليوم : خالد الصاوي طلع مخاوي عفاريت في الجونة – شوف عمل معاهم إيه

حل الفنان خالد الصاوي ضيفا على برنامج “كلمة أخيرة” من تقديم الإعلامية لميس الجديدي، في حلقة خاصة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

قال خالد الصاوي إنه لا يوجد أحد يمكنه الجزم لو كان الأطفال الرضع يتحدثون مع أنفسهم أم مخلوقات هم فقط من يرونهم، وخو ما يفعله حيث يغلق غرفته ويتحدث إلى شخصيات هو فقط من يراها.

عبرت لميس الحديدي هن قلقها مما يقوله الصاوي، لكنه أخبرها أن من يراهم متواجدين حولها، وطلب من أحدهم أن يشير إلى الكاميرا.

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أوضخ خالد الصاوي أن الامر اشبه بتحريك العرائس، فالجمهور لا يرى لاعب العرائس على المسرح، لكن محرك العروسة يمنحها جزء من إحساسه لكي يصدقها المشاهد، وهو ما يجعلهم مرتبطين بشخصيات مثل بقلظ.

تابع أن ما يحدث مع العرائس شبيه بما يحدث له، هي تخرج الشخصيات وتعيش معه ويتشاجر معها أحيانا.