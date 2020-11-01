تراند اليوم : ياسمين صبري تودع الجونة علي متن طائرتها الخاصة – صورة

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها وهي عائدة من مدينة الجونة بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتظهر ياسمين صبري في الصورة داخل طائرتها الخاصة بملابس كاجوال بالأسود والأبيض.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

Advertisements

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.