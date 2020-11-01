تراند اليوم : وفاة أول بطل أفلام جيمس بوند بعد صراع مع المرض

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت أن الممثل شون كونري، الذي كان أول من جسد شخصية العميل السري جيمس بوند الذي قدّمه في سبعة أفلام، قد توفي عن عمر يناهز 90 عاما.

وحصل الممثل الاسكوتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000 على العديد من الجوائز خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتا بافتا.

كما أدى كونري دور البطولة في «ذي هانت فور ريد أكتوبر» و«إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد» و«ذي روك 2».

وقد كان كونري أول من قال الجملة الشهيرة «بوند، جيمس بوند». وهو أدى دور العميل السري 007 في سبعة أفلام من السلسلة التي ألفها إيان فليمنغ بين 1962 و1983.

وفور إعلان الخبر، بدأت التعزيات تتدفق تحية لكونري الذي كان يعتبر أحد أعظم نجوم السينما في جيله.

وجاء في رسالة على حساب في «تويتر» يديره محبو الممثل روجر مور الذي جسد شخصية جيمس بوند أيضا وتوفي عام 2017: «كم هو حزين سماع نبأ وفاة السير شون كونري».

وتابعت الرسالة: «بقي هو وروجر صديقين لعقود وكان روجر يؤكد دائما أن شون كان أفضل من أدى دور جيمس بوند على الإطلاق».

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