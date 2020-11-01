تراند اليوم : أصالة اتعقدت من الرجالة: مش هتجوز تاني أبداً

كشفت الفنانة أصالة أن موضوع الزواج مرة أخرى مغلق نهائيا لديها، مؤكدة أنها لن تتزوج للمرة الثالثة بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقالت : “قرار نهائي لا رجعة فيه لن أتزوج مرة أخرى.. عندي 4 ولاد وعندي أصحاب وشغل كتير عندي اللي بيلهيني لآخر العمر، والظاهر أن هذا المشروع ما فلحت فيه”.

وعن تأثير أزمتها على ثقتها بكل الرجال، قالت في تصريحات تليفزيونية على هامش مهرجان الجونة: “لم أفقد الثقة في الرجل.. ليس لدى مشكلة مع الرجل، فأغلب أصدقائي من الرجال وأحترمهم، وأكثر شخص يستأثر بحبي واحترامي رجل وهو أبي، وبحب الرجل صديق وأخ ويمكن أقرب من الست”.

وعن ظروف ألبومها الأخير “لا تستسلم”، قالت :”بكل ظروفه مستحيل يتكرر في حياتي كان صعب عملته خلال كورونا ببداية الأزمة وكان في حظر في مصر وكنت بسجل كل يوم مرات كسرت الحظر وأمشي”، متابعة:” وكنت انا كمان في أسوء مراحل حياتي علي الإطلاق كنت في بداية أنفصالي و قمة ألمي وصدمتي وذهولي وكنت بهرب بأي طريقة وأفضل طريقة كانت من خلال عملي وفني، ولذلك كان “لا تستسلم” منقذ وكان البوم كبير يحتوي علي 20 اغنية وكلهم كانوا علي مستوي عالي من التقنية والموهبة”.

وأضافت :”افتخر بنفسي اني تجاوزت ما لا يتجاوز.. تجاوزت أوجاع كان يمكن تحبطني انما انا قاومته بدل ما كنت اقعد بالتخت الطم وابكي لكن كنت اشتغل .. كنت ماشية بالتوازي بين المي وعملي”.