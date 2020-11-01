تراند اليوم : محمد رمضان يشتري سيارة جديدة “رولز رويس” ورقمها 1111.. إتفرج

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بصورة جديدة لأحدث سيارة اقتناها من معرض إليت للسيارات على هامش تواجده في دبي لتصوير كليب أغنيته الجديدة “الشرع محلل أربعة” عبر حسابه على Instagram.

السيارة موديل Rolls-Royce Cullinan Black Badge إصدار 2020 ويبلغ سعرها نحو 2 مليون درهم إماراتي أي 8.548.434 جنيه مصري.

صُمّم طراز Cullinan من عائلة Black Badge لتلبية احتياجات الشباب الأكثر حبا وميلا للمغامرة تم طرح طراز كولينان عام 2018 حيث لاقى استحساناً عالمياً وسرعان ما احتلّ الصدارة بين السيارات الفارهة في العالم.

يجمع Cullinan ما بين الفخامة بأنقى صورها والوظائف العملية وإمكانات القيادة على الطرقات الوعرة.

ووفقا لما ذكره موقع Wheelz أهم ما يميز الموديل الجديد هي البنية الهندسية التي تمنح قوة كبيرة للهيكل، إلى جانب أنه مزود بنظام دفع كامل ونظام توجيه للعجلات الأربعة.

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سعة المحرك 6.75 لتر مزود بتوربو ثنائي والمؤلّف من 12 أسطوانة من خلال نظام عادم جديد كلياً.

على جانب آخر، أعلن محمد رمضان أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى” بعدما قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي كان سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

وكشف أنه سيبدأ التصوير نهاية أكتوبر لأن العمل يحتاج الكثير من المجهود ليطلع بالشكل الجيد المطلوب.

يشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية “يا حبيبي” بالمشاركة مع ميتري جيمس وحققت نجاحا كبيرا جدًا ونسب مشاهدة عالية بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع YouTube.