تراند اليوم : بسبب إصابتها بكورونا .. نهال نبيل تحتفل بخطوبتها في جو عائلي – إتفرج

احتفلت المطربة نهال نبيل بخطبتها على المهندس مروان فادي، في احتفال بسيط اقتصر على الأقارب.

وأعلنت الخطبة والدة الفنانة نهال نبيل عبر حسابها على Facebook، بنشر صورة من حف الخطوبه، وعلقت عليها: “تمت بالأمس خطوبة ابنتي الحبيبة، الفنانة الجميلة نهال نبيل، إلى المهندس مروان فادي، فى حفل أسري جميل.. وربنا يتمم لهم بخير وسعادة”.

ومن ناحية اخرى، تحدثت المطربة نهال نبيل عن فترة إصابتها بفيروس كورونا ورحلة علاجها، وأكدت أن الفن كان من دوافع علاجها من الفيروس، لأن كل شخص لابد أن يكون لديه دافع في الحياة.

أما عن كيفية إصابتها، قالت إنها في البداية لم تكن تعرف أنها كورونا، كانت تظن أنه دور برد عادي، خاصة أنها لم تترك منزلها والتزمت بالعزل المنزلي لمدة 3 أشهر.

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تابعت، أنها في يوم قررت أن تخرج ولم تتأخر كثيرا، ثم في شهر مايو الماضي كان لديها التزام بإجراء جلسة تصوير، في هذا اليوم ذهبت معها والدتها إلى مكان التقاط الصور.

أضافت، أنه بعد 3 أيام من خضوعها لجلسة التصوير، بدأت تشعر بالأعراض، شعرت بأوجاع في جسدها، وفي اليوم الثاني الصداع ثم اليوم الثالث ارتفعت درجة حرارتها، موضحة أنها جاءت لها كل الأعراض.