تراند اليوم : أحمد السعدني : نادي الأهلي يودع أرجل اللاعبين

علّق الفنان أحمد السعدني على تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز الليلة، وحضور اللاعب مؤمن زكريا والاحتفاء الخاص به، فشلا عن آخر ظهور للاعب أحمد فتحي بقميص النادي اليوم.

كتب السعدني عبر حسابه على Facebook: “النادي الأهلي كبير قوي يا جماعة مش موضوع مكسب وبطولة نادي كبير بمبادئه وأخلاقه اللي بنشوفها بعنينا مش شعارات زي ما ناس بتقول تحية من القلب ودعاء صادق بالشفاء للنجم الموهوب المحبوب مؤمن زكريا وتحية لبيبو على لقطة قيامه واستقباله لمؤمن وتحية لموسيماني ودكة الأهلي والجمهور علي لقطة وداع أحمد فتحي اللي مش متخيل أشوفه بفانلة تانية بس ربنا يكتب له الخير كله من أرجل وأخلص اللاعبين اللي أنا شفتهم في حياتي وربنا يكرمنا بأفريقيا إن شاء الله”.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل “شبر ميه” بمشاركة كل من ندى موسى، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد ‏مكرم، محمد جمعة، رجاء ‏الجداوي، ‏نهى ‏عابدين،‏ حنان سليمان، أمجد الحجار، إسماعيل شرف، تأليف شريف بدر ‏الدين، ‏إخراج ‏طارق رفعت، ‏وإنتاج ‏شركة ‏سينرجي.‏