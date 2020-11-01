خاص.. مكي في حلوان وكريم عبدالعزيز في مدينة نصر والسبب "الاختيار 2"

رنا صلاح الدين - علم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبدالعزيز، إن كلا منهما بدأ بالفعل في التحضير للشخصية الذي يجسدها في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، المقرر أن يتم البدء في تصويره خلال شهر نوفمبر الجاري، والذي يقوم بتأليفه هاني سرحان، ويتولى مسئولية إخراجه بيتر ميمي، الذي سبق وأخرج الجزء الأول منه.

وتابعت مصادرنا وأكدت إن مكي سيجسد شخصية إرهابي كان في بداية الأمر ضابط أمن مركزي، ومع مرور الوقت انضم لأحد الخلايا الإرهابية، وهذه الشخصية تحتاج لشخص ذو لياقة بدنية، وهو الأمر الذي جعله بدأ منذ فترة في إجراء استعدادات خاصة لهذه الشخصية، حيث يقوم بإجراء تدريبات لياقة بدنية بشكل دائم في إحدى المراكز بمنطقة حلوان.

وأشارت مصادرنا وأكدت أن مكي لجأ إلى الجلوس مع ضباط عمليات خاصة، وذلك حتى يحصل منهم على عدد من النقاط الهامة، الذي ستحتاج إليها الشخصية الذي يجسدها خلال الأحداث، خاصة وأن هذا الدور يعد جديدا على مكي ولَم يجسد شخصية مثله من قبل.

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كما أكدت مصادرنا أن الفنان كريم عبدالعزيز يقوم هو الأخر بإجراء استعدادات خاصة لشخصيته في أحداث المسلسل، مشيرين إلى إنه سيجسد شخصية ضابط نشاط في الشرطة المصرية، وهو الأخر لجأ للجلوس مع عدد من الضباط، الذين يعملون في هذا التخصص، ويذهب بشكل دائم للتدريب في أحد المراكز بمنطقة مدينة نصر.

ويظهر مسلسل "الاختيار 2" خلال أحداثه بطولات الشرطة المصرية في المجتمع، على عكس الجزء الأول منه، الذي كان يبرز بطولات الجيش المصري في المجتمع من خلال مواجهة الإرهاب وحماية الوطن.

يذكر إن مسلسل "الاختيار 2" قدم منه جزء أول عرض في المارثون الرمضان الماضي، وكان يحكي قصة الشهيد البطل أحمد المنسي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، وهو من تأليف باهر دويدار، وأخرجه بيتر ميمي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد العوضي، ومحمود حافظ، وأحمد الرافعي، وأحمد فواد سليم، وناهد رشدي، وأخرين، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين فيه كضيوف شرف منهم، محمد إمام، وماجد المصري، وعمرو سعد، ومحمد رجب.