كريستيانو رونالدو يتعافى من فيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن نادي جوفنتوس بطل إيطاليا عن تعافي مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً عن مباراة مع منتخب البرتغال وأربع مواجهات مع جوفنتوس من بينها موقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا منذ إصابته بالعدوى في 13 تشرين الأول.

وقال جوفنتوس في بيان “خضع كريستيانو رونالدو لاختبار اليوم جاءت نتيجته سلبية، تعافى اللاعب بعد 19 يوماً ولم يعد في حاجة للاستمرار في العزل المنزلي”.

وسيخوض جوفنتوس مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام سبيتسيا في الدوري يوم الأحد.