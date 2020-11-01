أسيل عمران: أخاف من الدراما المصرية وهذا سبب رفضي العمل في بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: عبرت النجمة السعودية أسيل عمران عن إعجابها الشديد بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدةً أنها تجربة جميلة بالنسبة لها من حيث التنظيم والأفلام التي عرضت، مؤكدةً أن السبب الرئيسي لوجودها في مصر هو من أجل التعرف على الممثلين وصناع المحتوى من مخرجين ومنتجين.
وكشفت أسيل في لقاء مع “زهرة الخليج” عن أن وجودها في الجونة قد فتح لها الباب لعمل جديد في القريب القادم، وقالت: “تلقيت العديد من العروض وحالياً أقرأ النصوص، وبالنسبة لي أشعر بأن دخول الدراما المصرية محمس جداً إلا أنه يخيفني في نفس الوقت، بسبب شدة المنافسة والأسماء المهمة”.
وأضافت: “كما أن الشعب المصري شعب واعٍ ومثقف على صعيد الدراما.. يا إما أدخل دخول صح يا بلاها”.
وحول رفضها العمل في بيروت، أوضحت أسيل أن رفضها ليس بسبب انتشار فيروس كورونا كما قيل إنما بسبب الأوضاع الأمنية، وقالت: “تلقيت عرضاً للعمل هناك بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت، ورفضت بسبب الأوضاع الأمنية وقلة المستشفيات، ولم أكن أريد أن أسبب القلق لأهلي وعائلتي ولكنني سأسافر قريباً للمشاركة في عمل هناك”.
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