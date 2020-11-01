أغنيات “سينغل”.. هشام عباس يكشف تفاصيل مشاريعه الغنائيّة الجديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد المطرب الكبير هشام عباس، لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتعاون مع شركة عالم الفن “مزيكا” للإنتاج الفني والتوزيع.

وكشف “عباس” في تصريحات صحفية عن تفاصيل تلك الأغنيات، موضحاً أن الأولى ستكون بعنوان “معايا”، والثانية بعنوان “يا سهرانين الليل”، والثالثة “هتعمل إيه”، وستُطرح جميعاً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “عباس” أن طرح الأغنيات “سينغل”، بات الطريقة الأنجح حالياً للترويج للأعمال الغنائية، خاصة أنه لم يعد هناك إقبال على شراء الألبومات الغنائية، فاضطرت شركات الإنتاج لطرح الأغنيات بطريقة منفردة لتضمن نجاح توزيعها ونسب استماعها من خلال موقع “اليوتيوب” أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا هو سبب اتجاه المطربين والمنتجين لتفضيل الأغاني السينغل عن طرح الألبوم كاملاً.

جدير بالذكر أن الفنان هشام عباس، شارك الأسبوع الماضي، في احتفالية افتتاح أوليمبياد الطفل المصري، بالمركز الأوليمبي، والذي رعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما شارك في احتفالية ذكرى حرب السادس من أكتوبر، وقدم خلالها مجموعة من الأغاني الوطنية الخاصة به، فضلاً عن أغنياته الشهيرة العامة، وشاركه الحفل مجموعة من المطربين منهم محمد فؤاد، محمد عدوية، أحمد جمال، ومصطفى حجاج.

وشارك هشام عباس في الأوبريت الوطني “مصر حكاية” والذي طُرح خلال الأيام الماضية احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر أيضاً، وشاركته في الغناء مجموعة من المطربين منهم محمد فؤاد، ومدحت صالح، ووائل جسار، ودياب، وأمينة، ومي سليم، وياسمين علي، وحسن شاكوش.