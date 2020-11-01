نانسي عجرم تتصدّر سباق “أحلى الأغاني” بأغنية “إلى بيروت الأنثى”

متابعة بتجـــــــــرد: تحقق أغنية “إلى بيروت الأنثى” التي قدّمتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم عربون وفاء ومحبّة إلى العاصمة اللبنانية التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتصدّرت الأغنية إحصاء “أحلى الأغاني” للأسبوع الأخير حيث جاءت في المرتبة الأولى بين الأغاني العربية الأكثر طلبًا من الجمهور عبر إذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”.

أغنية “إلى بيروت الأنثى” هي من قصيدة “إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار” للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق، فيما تولّى سمير سرياني إخراج الكليب الخاص بها.

نفيد بالذكر أن الأغنية نالت انتشارًا واسعًا فور طرحها عبر كافة المتاجر الموسيقية، كما تصدرت قائمة الترند في لبنان وعدد من البلدان العربية ودول الاغتراب.