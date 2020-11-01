شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يشاهد جميلة عوض من غير مكياج في الحلقة الـ6 من "لازم أعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أحداث الحلقة الـ6 من حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، الذى يعرض يومياً على قناة dmc، من السبت إلى الأربعاء، شهدت الحلقة مواجهة "حاتم" أحمد خالد صالح لـ "نور" جميلة عوض بعد ما علم بمرضها بالبهاق لأول مرة، وإخفاءها عنه هذا الامر، ولأول مرة يراها "حاتم" بدون مكياج خلال الأحداث.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور مقررالبدء فى تصويرها بعد يومين.