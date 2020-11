شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رفض شون كونري أجرا مليون دولار عام 1969 لتجسيد هذه الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم العالمي الراحل شون كونري شهرة عالمية واسعة بعدما قدم دور العميل السري في سلسلة جيمس بوند، لذلك يطلق عليه جيمس بوند الأصلي، رغم وجود عدد من النجوم قاموا بدور العميل السري، وهو الدور الذى ساهم في ارتفاع أجر شون كونري بشكل كبير وفي مدة قصيرة.



Diamonds Are Forever

في عام 1969 رفض شون كونري عرضًا بقيمة مليون دولار لتقديم فيلم On Her Majesty's Secret Serviceوقال إنه انتهى من تجسيد جيمس بوند للجمهور ، فوقع وقتها الاختيار علي النجم العالمي جورج لازنبي ليكون جيمس بوند في فيلم On Her Majesty's Secret Service ، وبعد طرحه، جاء وقت التحضير لجزء جديد من السلسلة وهنا أثبت الممثل الأسترالي شون كونري انه واحد وأثبت ذلك بالفعل، حيث استطاع ان يحصل في عام 1971 على أجر قياسي بلغ 1.25 مليون دولار - بالإضافة إلى وعد بأن تمول UA الشركة المنتجة للسلسلة فيلمين غير بوند له، وكل ذلك ليوافق ان يعود الي 007 من خلال فيلم Diamonds Are Forever.

وولد الممثل باسم توماس شون كونري في 25 أغسطس 1930 ، في فاونتينبريدج ، إدنبرة ، اسكتلندا، وقرر أن يصبح ممثلاً بعد تسريحه من البحرية الملكية بسبب مشاكل طبية.

كان كونري أول جيمس بوند ، حيث لعب دور الجاسوس البريطاني اللطيف في 7 افلام من السلسلة وحصل على جائزة الأوسكار عام 1988 عن أدائه في فيلم The Untouchables بالإضافة إلى جائزتي BAFTA وثلاث جوائز جولدن جلوب.