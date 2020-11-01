شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العرض.. شاهد تتر مسلسل مي عز الذين "خيط حرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "سينرجي" تتر مسلسل النجمة مي عز الدين "خيط حرير"، وذلك قبل عرضه على قناة on، غداً الإثنين، في الساعة 7:45 مساء، والتتر من غناء مى مصطفى كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع الموسيقى أحمد امين.

Advertisements

ومسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الاثارة والتشويق وتنطلق أولى حلقاته غداً الاثنين الساعة 7.45 على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.

ويشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.