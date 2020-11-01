شكرا لقرائتكم خبر عن قشطة بالزبادى لمحمود الليثى ولورديانة تتصدر تريند يوتيوب وتقترب من مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيديو كليب "قشطة بالزبادي" للفنان محمود الليثي والراقصة البرازيلية لورديانة تريند موقع "يوتيوب" بعد طرحه منذ يومين، واقتربت الأغنية من مليون مشاهدة، وهي من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور أجنبى، توزيع ومكساج ساسو.



قشطة بالزبادي

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وكانت الراقصة البرازيلية لوريانة أعلنت عن عمل فني جديد، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو، وهى أغنية بعنوان "قشطة بالزبادى"، وظهرت لورديانا وهى ترقص خلال غناء الليثى، معلقة على الفيديو: "ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التى أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا".

وأصبحت الراقصة لورديانة حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.

من ناحية أخري أكد مطرب المهرجانات عمر كمال أن اختياره للراقصة البرازيلية لورديانا جاء لأنها حققت نجاحا الأيام الماضية، لذلك قرر هو ومطرب المهرجانات حمو بيكا أن تكون معهما في أغنيتهما الجديدة "إنتى معلمة" لإسعاد الجمهور، ولورديانا عليها العين، أما بالنسبة للراقصة جوهرة لم يتم الاستغناء عنها، فهناك أعمال أخرى ستكون موجودة فيها.