شكرا لقرائتكم خبر عن لمشكلة تقنية.. تامر حسنى يضحى بـ2 مليون مشاهدة وتريند "بألف سلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير يحققه النجم تامر حسنى طوال الفترة الأخيرة من خلال أغاني أحدث ألبوماته الغنائية "خليك فولاذى"، وذلك بعدما طرح بالأمس رابع أغنية له، والتي حملت اسم "بألف سلامة"، والتي تمكنت كسابق أغاني ألبومه الأخير من الوصول لأرقام مميزة على مستوي المشاهدة في وقت قصير، حيث اقتربت الأغنية من 2 مليون مشاهدة بعدما تخطت الأغنية مليون و600 ألف مشاهدة.

بالإضافة إلى احتلال الأغنية التريند على مستوى مصر منذ طرح الأغنية، كما حققت الاغنية خلال ساعات المركز الـ33 عالمياً.

كليب الأغنية بعدما طرحه تامر مرة أخري

ورغم كل ما سبق فإن تامر حسنى أعلن لمتابعيه بأنه قرر حذف الأغنية بكل مشاهداتها وطرحها مرة أخري، بسبب مشكلة تقنية وصفها بالمحسوسة لبعض الناس، وبالتالي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك ذلك بكتابة : " نهاركم كله خير أكيد فرحان باستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامه وأكيد مبسوط انها في ساعاتها الأولى متصدره التريند برقم ١ و انها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم و لكن الأغنيه على يوتيوب فيها مشكله تقنيه محسوسه لبعض الناس ، و انا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخه على يوتيوب و لما لقيتها هتاخد وقت قررت انا و الشركه المنتجه إعادة نشر الأغنيه مره أخرى ارضاءً للجميع دا حقكم عليا و علينا كلنا انا و صناع العمل المحترمين ..

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تامر حسنى على فيس بوك

مش هوصيكم بقى عايزين نسمعها تاني كتير نهاركم جميل زيكم ، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخه الجديده و دا اللينك الجديد".