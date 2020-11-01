شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان إسماعيل تشارك بـ"فستان فرح" بأفلام المرأة العربية بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك المخرجة جيهان إسماعيل بفيلمها " فستان فرح " في الدورة الأولى لمهرجان أفلام المرأة العربية بالسويد الذي سينطلق يوم 21 نوفمبر ويستمر حتي 2 ديسمبر وسيعرض في مدينتي مالمو وستوكهولم .

فيلم "فستان فرح" يتناول قصة مريم تلك الفتاة التي تعمل في "أتيليه" لتصنيع فساتين حفلات الزفاف، ومع تردد الزبائن من الفتيات لتصميم فستان الزفاف يراود "مريم" حلم أن تكون إحداهن في يوم من الأيام وهو ما يجعلها تفقد وظيفتها بسبب هذا الحلم.



فيلم فستان فرح

الفيلم سيناريووإخراج جيهان إسماعيل وبطولة نسرين يوسف ومحمود فارسونورا الفولي التي تجسد شخصية " مريم تلك الفتاة التي تتعرض للعنف المعنوي .

يذكر أن المخرجة جيهان اسماعيل هي مخرجة تونسية من اصول مصرية شاركت من قبل في العديد من المهرجانات الدولية وتحصلت على جوائز بأكثر من مهرجان وهي الآن عضوة بلجنة تحكيم انتقاء واختيار الافلام بمهرجان المسابقات الرقمية بالجزائر وهي الان بصدد تحضير فيلمها الروائي القصير الثاني "فرحة".