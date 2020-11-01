شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أزمات واجهت مطرب المهرجانات حمو بيكا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا على الساحة الغنائية، وأزماته ومشاكله لا تنتهي مطلقا، فدوما هو عنوان فى صفحات الحوادث بسبب القضايا المرفوعة عليه من سب ومزاولة نشاط غير رسمي واقتحام.

ويرصد اليوم الخليج 365 أبرز تلك أزماته الأخيرة

1- في العام الماضى أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بمنع التعامل مع حمو بيكا وعدد من مطربي المهرجانات.

2 - حمو بيكا يقتحم مقر نقابة المهن الموسيقية ويهدد بتحطيمها ويحذر هاني شاكر

3- غناؤه بدون تصاريح دائماً في الساحل الشمالى

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4- أزمة "تي شيرت" مطبوع عليه علامة خارجة، بالإضافة إلى عبارة "إحنا جدعان وأنتو لأ"

5- حمو بيكا خلف القبضان بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وقضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.