شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لأحدث سيارات محمد رمضان .. رولز رويس ورقمها 1111 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم محمد رمضان على مشاركة متابعيه أفضل لحظاته، خاصة في عالم السيارات فدوماً ما يشارك جمهوره ومتابعيه بسياراته الجديدة، مثلما حصل مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حينما اشتري سيارة جديدة، من نوعية رولز رويس، حيث نشر صورتها وعلق عليها بكتابة : "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز.

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سيارة محمد رمضان الجديدة

احتفل النجم محمد رمضان، بتخطى أغنيته "يا حبيبى" مع النجم الفرنسى العالمى ميتر جيمس، حاجز 40 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها يوم 6 سبتمبر الماضى، وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يا حبيبى.. 40 مليون مشاهدة.. الحمد لله".

من ناحية أخري يواصل النجم محمد رمضان مغامراته في مدينة دبي، فبعد نشره فيديو يتضمن منافسته لحيوان اللايجر وتغلبه عليه، حينما أخذ الحبل من فمه، ظهر اليوم في فيديو آخر أثناء زيارته لمجموعة من الحيوانات ما بين ثعبان قام بحمله على أكتافه، وعدد من الحيوانات الأخرى الذى قام بإطعامها من بينها الدب، والنمر والزرافة.