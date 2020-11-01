هالة صدقي ترقص على "برج الحوت".. شاهد بالفيديو

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها بفيديو من حفل النجم عمرو دياب، التي حرصت على حضوره رفقة نخبة من نجوم الفن، بعد ختام فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت هالة، في الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهي في لحظة اندماج تغني وترقص على أغنية "برج الحوت".

وتألق الهضبة بغنائه على المسرح باقة متنوعة منأجمل أغانيه القديمه والحديثة منها "تملي معاك، برج الحوت، أماكن السهر، حبيبي يا نور العين، قمرين، لو عشقاني، ده لو اتساب، ليلي نهاني، ميال، قدام مرايتها"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس النجوم.

وحضر حفل ختام المهرجان كل من الفنان خالد الصاوي وزوجته وليلى علوي وأمينة خليل ويسرا وبشرى وأحمد داوود وزوجته علا رشدي ورامي عياش وإسلام إبراهيم وآسر ياسين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.