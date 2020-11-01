بصورة.. محمد مضان يستعرض سيارته الجديدة ويكشف عن ماركتها.. ويوجه الشكر لهؤلاء

رنا صلاح الدين - استعرض الفنان المصري محمد مضان سياة جديدة اشتراها أمس، وذلك من خلال صورة نشرها، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".
الفنان المصري ظهر في الصورة وخلفه سيارته، وكشف عن ماركتها بقوله: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ".
وأضاف: "شكراً الاخوة الاردنين اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المُميز".
وكان محمود رمضان، شقيق محمد رمضان ومدير أعماله، قد قام بنشر فيديو لشقيقه محمد أثناء قيادته للسيارة الجديدة عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها: "مبروك أخويا الغالي السيارة رقم 17".
يذكر أن الفنان محمد رمضان بمجرد أن يعود من دبي سيبدأ على الفور إستكمال تحضيرات مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "موسى"، والمقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، ويخرجه محمد سلامة، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة سمية الخشاب.
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