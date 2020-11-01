خاص.. "الاختيار 2" يظهر بطولات الشرطة المصرية في المجتمع

رنا صلاح الدين - بدأ فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" التحضير للبدء في تصوير المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، والذي من المقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من فريق عمل المسلسل، أن أحداثه ستظهر بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب بالمجتمع، وذلك يأتي على عكس الجزء الأول منه، الذي كان يبرز بطولات الجيش المصري في المجتمع من خلال مواجهة الإرهاب وحماية الوطن.

مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته إلى جوار أحمد مكي وكريم عبدالعزيز عدد كبير من الفنانين، إضافة إلى أنه سيظهر خلال أحداثه عدد كبير من ضيوف الشرف من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

يذكر إن مسلسل "الاختيار 2" قدم منه جزء أول عرض في المارثون الرمضان الماضي، وكان يحكي قصة الشهيد البطل أحمد المنسي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، وهو من تأليف باهر دويدار، وأخرجه بيتر ميمي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد العوضي، ومحمود حافظ، وأحمد الرافعي، وأحمد فواد سليم، وناهد رشدي، وأخرين، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين فيه كضيوف شرف منهم، محمد إمام، وماجد المصري، وعمرو سعد، ومحمد رجب.