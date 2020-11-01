خاص.. محمد رمضان يصور إعلان جديد في دبي

رنا صلاح الدين - يتواجد الفنان محمد رمضان في هذه الأيام بإمارة دبي بدولة الإمارات، حيث سافر رمضان يوم 19 من شهر أكتوبر الماضي، وتواجد هناك طيلة هذه الأيام.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادره المقربة من الفنان محمد رمضان، أنه قام في خلال تواجده بإمارة دبي بتصوير عدد من أعماله الفنية، الذي كان مرتبط بإتمامها.

وتابعت مصادرنا وأكدت إن رمضان انتهى من تصوير أحدث فيديو كليب غنائي له، وهو فيديو كليب أغنيىة "الشرع حلل أربعة"، واستغرق تصويره يومين كاملين.

وأضافت مصادرنا وأكدت أن رمضان كان متعاقد على تقديم إعلان جديد لإحدى الشركات هناك، وحرص رمضان على تصويره خلال هذه الزيارة، وبالفعل انتهى من تصويره بالكامل.

يذكر أن الفنان محمد رمضان بمجرد أن يعود من دبي سيبدأ على الفور إستكمال تحضيرات مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "موسى"، والمقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، ويخرجه محمد سلامة، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة سمية الخشاب.