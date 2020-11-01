شاهد ياسمين صبري في أحدث ظهور من داخل الطائرة

رنا صلاح الدين - شاركت النجمة ياسمين صبري، جمهورها بصورة حديثة لها استطاعت أن تلفت بها الأنتباه.

وظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، من داخل الطائرة مرتدية بنطلون أبيض الله مع قميص من اللون الأسود.

وحازت الصورة فور نشرها إعجاب الكثير من محبي ومتابعي ياسمين، كعادتها في كل صورة تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، وخطفت الأنظار كعادتها فور وصولها على السجادة الحمراء، مرتدية فستانًا أزرق اللون.

مصمم الأزياء جين بير كشف تفاصيل الفستان، حيث أكد أن الفستان صمم خصيصا لها، وهو مستوحى من مجموعته الجديدة لنوفمبر 2021.

وأضاف: "الفستان اتصمم في 200 ساعة كاملة، وهو مصنوع من أفضل أنواع الأقمشة، ومزين بأكتر من 300 ألف حبة سواروفسكي كريستال ياباني".