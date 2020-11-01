برغم تصدر أغنيته "بألف سلامة" التريند.. تامر حسني يعيد نشرها على "اليوتيوب" بسبب هذا الخطأ

رنا صلاح الدين - برغم تصدر أغنيته الجديدة "بألف سلامة" التريند بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع "اليوتيوب"، قرر الفنان المصري تام حسني إعادة نشرها بسبب مشكلة تقنية.

تامر كتب، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام": "نهاركم كله خير أكيد فرحان بإستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامه وأكيد مبسوط انها في ساعاتها الأولى متصدره التريند برقم ١ و انها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم".

وأضاف: "ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكله تقنيه محسوسه لبعض الناس، و انا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخه على يوتيوب و لما لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركه المنتجه إعادة نشر الأغنيه مره أخرى ارضاءً للجميع دا حقكم عليا وعلينا كلنا انا وصناع العمل المحترمين".

الفنان المصري اختتم كلامه، بقوله: "مش هوصيكم بقى.. عايزين نسمعها تاني كتير.. نهاركم جميل زيكم، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخه الجديده و لينك الجديد في ال bio".