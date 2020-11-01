وفاء عامر تنفي لـ"الخليج 365" مشاجرتها مع العاملين في مطار الغردقة.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - تردد خلال الساعات الماضية ما يفيد بحدوث مشاجرة بين الفنانة وفاء عامر وبين أحد المسئولين في مطار الغردقة أثناء مغادرتها للجونة وعودتها للقاهرة، عقب انتهاء فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365 نفت الفنانة وفاء عامر ما تردد جملة وتفصيلا، وأشارت إلى أن هذا ليس إلا مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت وفاء عامر السبب في انتشار هذا الكلام، وأكدت أنها تأخرت في الوصول لمطار الغردقة، حيث أنها كانت من المفترض أن تستقل الطائرة المقرر إقلاعها في الخامسة والنصف مساء أمس السبت، وأشارت إلى أن الموضوع لم يسبب أزمة، وأنها استقلت الطائرة التالية لطائرتها، حيث كان بها مكانين وكانت هي برفقة نجلها عمر فوزي.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر حرصت على حضور فاعليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، واصطحبت نجلها عمر التي أكدت أثناء تواجده برفقتها في الجونة أنه لا يهوي التمثيل، كما تواجدت شقيقتها أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب.