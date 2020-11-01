رنا صلاح الدين - تردد خلال الساعات الماضية ما يفيد بحدوث مشاجرة بين الفنانة وفاء عامر وبين أحد المسئولين في مطار الغردقة أثناء مغادرتها للجونة وعودتها للقاهرة، عقب انتهاء فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
وفي تصريح خاص لموقع الخليج 365 نفت الفنانة وفاء عامر ما تردد جملة وتفصيلا، وأشارت إلى أن هذا ليس إلا مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضحت وفاء عامر السبب في انتشار هذا الكلام، وأكدت أنها تأخرت في الوصول لمطار الغردقة، حيث أنها كانت من المفترض أن تستقل الطائرة المقرر إقلاعها في الخامسة والنصف مساء أمس السبت، وأشارت إلى أن الموضوع لم يسبب أزمة، وأنها استقلت الطائرة التالية لطائرتها، حيث كان بها مكانين وكانت هي برفقة نجلها عمر فوزي.
يذكر أن الفنانة وفاء عامر حرصت على حضور فاعليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، واصطحبت نجلها عمر التي أكدت أثناء تواجده برفقتها في الجونة أنه لا يهوي التمثيل، كما تواجدت شقيقتها أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تنفي لـ"الخليج 365" مشاجرتها مع العاملين في مطار الغردقة.. أعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.