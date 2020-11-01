شاهد.. علي الطيب يستعيد ذكريات "أهو ده اللي صار" بصورة مع أحمد داوود على السجادة الحمراء

رنا صلاح الدين - استعاد الفنان المصري علي الطيب ذكريات مسلسل "أهو ده اللي صار"، بصورة نشرها مع الفنان أحمد داوود على السجادة الحمراء، وذلك خلال حضوهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

الفنان المصري أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قال فيه: "وديع البساطي و يوسف بيه على السجادة الحمرا من مهرجان الجونة في الحلو منه".

علي الطيب واحمد داوود

ومسلسل "أهو ده اللي صار" عرض أول مرة عام 2019، وتدور أحداث المسلسل ما بين عامي 1918 و2018 حيث تتعدد الشخصيات وتتطور خلال هذه الفترة الزمنية مع تطور المجتمع.

والمسلسل بطولة روبي، وأحمد داوود، ومحمد فراج، وسوسن بدر، وعلي الطيب، وأروى جودة، وهشام إسماعيل، ومحمود البزاوي، وتيام مصطفى قمر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.