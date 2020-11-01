رنا صلاح الدين - تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدها النجم الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا الأسابيع الماضية وحزن عليه الوسط الفني. ونشرت رانيا، صورة ظهرت من خلالها بصحبة والدها وعدد من نجوم مسلسل "العصيان"، معلقة عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"من ذكريات مسلسل العصيان وتكريم النجم الكبير محمود ياسين وابطال الجزء التاني". وتابعت:"رحمه الله عليك يا ابي كم افتقدك كثيرا واشتاقك اليك في جنات النعيم والفردوس الاعلي بأذن الله". Advertisements رانيا محمود ياسين ومحمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. يذكر أن رانيا محمود ياسين، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فلانتينو"، بطولة النجم الكبير عادل إمام، والذي قام بتأليفه أيمن بهجت قمر، وأخرجه نجله رامي إمام.

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كانت هذه تفاصيل خبر رانيا ياسين تتذكر والدها بهذه الصورة: "رحمة الله عليك يا أبي كم أفتقدك كثيرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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