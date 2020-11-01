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رنا صلاح الدين - بعد انتهاء الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة شكر لإدارة المهرجان.
كندة نشرت صورا من المهرجان، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "مع انتهاء الدورة الرابعة للمهرجان الجونة السينمائي بشكر إدارة المهرجان والقائمين عليه لتقديمهم دورة ناجحة ومحترمة على مستوى عالي من التنظيم والاحترافية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها عالمنا".
كندة علوش
وأضافت: "شكراً لتقديمهم لربيرتوار أفلام غاية في الأهمية ولتكريمهم لقامات كبيرة في مجال صناعة السينما ولتنظيم ندوات فكرية وفنية شديدة الأهمية ولتقديم الدعم لصناع الأفلام والمبدعين الشباب من خلال منصة سيتي جونة".
كندة علوش
واختتمت كلامها، بقولها: "سعدت بالعمل مع لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.. وسعادتي أكبر بالجوائز التي قدمها المهرجان وحصل عليها صناع أفلام عرب وأجانب قدمو أفلام ذات رسائل انسانية نبيلة ولغة فنية عالية".
كندة علوش
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بعد انتهاء الدورة الرابعة.. كندة علوش توجه رسالة شكر لإدارة مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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