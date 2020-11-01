بالصور.. بعد انتهاء الدورة الرابعة.. كندة علوش توجه رسالة شكر لإدارة مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - بعد انتهاء الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وجهت الفنانة السورية كندة علوش رسالة شكر لإدارة المهرجان.

كندة نشرت صورا من المهرجان، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "مع انتهاء الدورة الرابعة للمهرجان الجونة السينمائي بشكر إدارة المهرجان والقائمين عليه لتقديمهم دورة ناجحة ومحترمة على مستوى عالي من التنظيم والاحترافية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها عالمنا".

كندة علوش

وأضافت: "شكراً لتقديمهم لربيرتوار أفلام غاية في الأهمية ولتكريمهم لقامات كبيرة في مجال صناعة السينما ولتنظيم ندوات فكرية وفنية شديدة الأهمية ولتقديم الدعم لصناع الأفلام والمبدعين الشباب من خلال منصة سيتي جونة".

Advertisements

كندة علوش

واختتمت كلامها، بقولها: "سعدت بالعمل مع لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.. وسعادتي أكبر بالجوائز التي قدمها المهرجان وحصل عليها صناع أفلام عرب وأجانب قدمو أفلام ذات رسائل انسانية نبيلة ولغة فنية عالية".

كندة علوش