زوجة شون كونري تكشف سرا عن حالته الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ميشلين روكبرون، زوجة الممثل البريطاني شون كونري الذي توفي، السبت، عن 90 عاما، أنه كان مصابا بمرض أثر بالسلب على حالته الصحية.

وقالت وهي رسامة فرنسية والزوجة الثانية لكونري لصحيفة "ذي ميل أون صنداي"، إن زوجها الذي اشتهر بتجسيد شخصية العميل السري 007 "توفي أثناء نومه بسلام".



وأضافت "كنت معه طوال الوقت وفقد الوعي. هذا ما أراده".

وكشفت أنه "كان يعاني من مرض الخرف وكان لذلك تأثير سلبي عليه".

Advertisements

وتابعت روكبرون: "لقد كان رائعا وكانت لدينا حياة رائعة. سيكون الأمر صعبا جدا بدونه، وأنا أعلم ذلك. لكن لا شيء يدوم إلى الأبد".

وأعلن جايسون نجل السير شون كونري لهيئة "بي بي سي" أن والده توفي بسلام أثناء نومه ليل الجمعة السبت خلال وجوده في جزر البهاماس وكان "يشعر بتوعك منذ فترة.

وحصل الممثل الراحل الذي حاز على لقب فارس في العام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز جولدن جلوب وجائزتا بافتا.

وأعلنت العائلة أنها ستشيع شون كونري في مراسم خاصة، قائلة إنها تعتزم إقامة مراسم تكريمية فور انتهاء الفيروس.