شاهد سيارة محمد رمضان الجديدة.. "رولز رويس كولينان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان محمد رمضان عن شراء أحدث سيارة أمس من دبي، ماركة "رولز رويس كولينان". ونشر "رمضان" صورة له بجانب سيارته "رولز رويس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق محمد رمضان على الصورة :"أمس أشتريت سيارة رولز رويس كولينان 2020، بلاك بادج". ومن ناحية أخرى شارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، دنيا عبد العزيز، من تأليف وإخراج محمد سامي، كما يستعد لتصوير مشاهده في مسلسل "موسى" لعام 2021.

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