"انقلت سيارته 3 مرات"..نجاة نجل المؤلف فتحي الجندي من الموت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
أعلن المؤلف فتحي الجندي نجاة نجله "محمود" وزوجته من الموت، عقب تعرضهما لحادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتحديدا عن وادي النطرون.
الجندي أعلن عن الحادث، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك: "الحمد لله ابني محمود ومراته، اتقلبت بيهم العربية 3 مرات الصبح بعد انفجار الكاوتش على طريق إسكندرية عند وادي النطرون، وربنا أنقذهم من موت محقق".
الجندي كتب عدة أعمال، ومنها "يا انا يا أنتي"، و"بابا جدو"، و"تحية كاريوكا"، ومسلسل " بأثر رجعي"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة محمد عز، ومي سليم، وتوني ماهر، وهالة فاخر، وهاجر الشرنوبي، وإيناس شيحة، وخالد محروس، ومحمد حسني، وشمس، وعلاء زينهم، وسعيد صديق.
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