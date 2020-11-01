هاني رمزي يهنئ النادي الأهلي: "فرحان بوجود مؤمن زكريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان هاني رمزي النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز. كتب "رمزي" تغريدة،ععبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"مبروك تتويج النادي الأهلي بالدوري وفرحان بوجود مؤمن زكريا في وسطيكم". وأقيمت احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري، بعد فوز الفريق الأحمر على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الختامية للمسابقة مساء السبت.

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