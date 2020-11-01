عبد الباسط حمودة شيع جثمان شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شيع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة جثمان شقيقته إلى مثواها الأخير.

ودُفن الجثمان في مقابر باب النصر، بعد أن توفيت بمستشفى الصدر، وتلقى الفنان الكبير العزاء في شقيقته بالمقابر

وكانت أعلنت هدير ابنة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة وفاة شقيقة والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي قدم العزاء لها ولوالدها.