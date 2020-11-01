"يارب ساعدني".. رسالة من شهيرة بعد وفاة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة شهيرة عن حزنها الشديد بعد فراق زوجها الفنان محمود ياسين.

كتبت شهيرة منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"يارب الصبر والجلد والقوة والرضا بقضاء الله، يارب ساعدني".

توفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن الوفاة ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده وعلق عليها قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".