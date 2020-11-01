على طريقتها الخاصة.. جنا دياب تحتفل بعيد الهالويين

احتفلت جنا دياب ابنة الهضبة عمرو دياب بعيد الهالويين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

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نشرت"جنا" مقطع فيديو لها بمكياج

مخيف بمناسبة عيد الهالويين، وعلقت عليه قائلة:"لم ألتقط صوراً، فهذا كل ما لدي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن جنا قد تعاونت مع أبيها عمرو دياب في ألبوم "سهران" من خلال أغنية "جميلة"، من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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